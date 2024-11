Deutsche Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 0,1 Prozent

Berlin: Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal knapper an einer Rezession vorbeigeschrammt als bislang angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes legte das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. In einer früheren Schätzung waren die Statistiker noch von einem Plus von 0,2 Prozent ausgegangen. Dass eine Rezession vermieden werden konnte, lag daran, dass die Verbraucher ausgabefreudiger waren. Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft auch im laufenden Quartal in einer Schwächephase bleibt. Die Exportaussichten sind trüb, und die vergleichsweise hohen Energiepreise sowie die Bürokratie belasten den Standort Deutschland. Zudem stecken Schlüsselindustrien wie die Chemie und die Automobilbranche in der Krise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 12:00 Uhr