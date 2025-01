Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker

Berlin: Die deutsche Wirtschaft ist zuletzt geschrumpft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Wirtschaftsleistung in den Monaten Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent - verglichen mit den drei Monaten davor. In diesem Jahr soll es ein Plus geben - das fällt aber wohl kleiner aus als erwartet. So steht es im Jahreswirtschaftsbericht, den Minister Habeck am Vormittag im Bundestag erläutert hat. Er sagte, dass sich Deutschland in einer strukturellen Krise befinde. Unions-Fraktionsvize Spahn hat Habeck eine verheerende Bilanz vorgeworfen. In den letzten drei Jahren seien hunderttausende Industrie-Arbeitsplätze verloren gegangen - und wer könne, investiere lieber im Ausland.

