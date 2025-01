Deutsche Wirtschaft ist auch 2024 leicht geschrumpft

Wiesbaden: Das deutsche Brutto-Inlandsprodukt ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte laut Statistischem Bundesamt um 0,2 Prozent. Bereits 2023 war das BIP um 0,3 Prozent gesunken. Allerdings betonen die Statistiker, dass es sich um eine erste Schätzung handelt. Sie basiere noch auf einer "unvollständigen Datenbasis", der zufolge die Wirtschaft im letzten Quartal des Vorjahres um 0,1 Prozent geschrumpft ist. Details sollen am 30. Januar bekanntgegeben werden. Für das neue Jahr rechnen die meisten Wirtschaftsforschenden zwar mit einem leichten Wachstum für Deutschland. Die OECD hat aber mitgeteilt, die größte Volkswirtschaft in Europa werde im Vergleich zu anderen Industrienationen wohl am geringsten wachsen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 12:00 Uhr