Deutsche Wirtschaft hinkt anderen OECD-Ländern hinterher

Berlin: Deutschland bleibt laut OECD eine der am langsamsten wachsenden Industrienationen. In einem neuen Ausblick der Organisation heißt es, das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr lediglich um 0,1 Prozent zulegen. Im Mai waren noch 0,2 Prozent erwartet worden. Andere großen Euro-Staaten wie Frankreich, Italien und Spanien sollen sich deutlich besser entwickeln. Von den großen Industrieländern dürfte nur Japan schlechter abschneiden. Die OECD rechnet weltweit mit einem Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent für dieses und nächstes Jahr. Sie warnt jedoch vor geopolitischen Spannungen, die Investitionen und Importpreise beeinflussen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 13:00 Uhr