Deutsche Wirtschaft fordert Neustart durch neue Bundesregierung

Berlin: Führende Wirtschaftsverbände in Deutschland fordern einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, kurz BGA, sprach sich für einen kompletten Neustart nach der Neuwahl im Februar aus. BGA-Präsident Jandura sagte wörtlich: "Ohne Reformen gibt es kein Wachstum, und ohne Wachstum können wir einpacken." Es brauche mehr Freiraum für Unternehmen, eine Senkung der Körperschaftssteuer sowie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und des deutschen Lieferkettengesetzes. Die deutsche Industrie- und Handelskammer fordert einen glaubwürdigen investitionsfreundlichen Kurs. Künftig müsse die Maxime "Wachstum first" gelten, so DIHK-Präsident Adrian. Es brauche einen Abbau von Bürokratie, günstigere Strompreise und eine Vereinfachung des Vergaberechts, vor allem für Infrastrukturleistungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 13:00 Uhr