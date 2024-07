Deutsche Volleyballer gewinnen gegen den Weltranglisten-Zweiten Japan

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Volleyballer ihre Medaillenambitionen mit ihrem Auftaktsieg gegen den Weltranglisten-Zweiten Japan bekräftigt. Das DVV-Team gewann in fünf Sätzen und verschaffte sich so eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale. Keine Medaille gab es für die Sportschützen Anna Janßen und Maximilian Ulbrich. Sie unterlagen im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr dem Duo aus Kasachstan. Auch die deutschen Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller verpassten eine Medaille. Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler steht nach einem souveränen Vorlaufsieg im Einer im Viertelfinale. Die gestrige Olympia-Eröffnungsfeier hat für die beste TV-Einschaltquote in Deutschland seit den Spielen in Athen 2004 gesorgt. Im Schnitt 10,1 Millionen Menschen waren gestern in der ARD mit dabei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 13:00 Uhr