Deutsche Volleyballer gewinnen bei Olympia in 5 Sätzen gegen Japan

Paris: Bei den Olympischen Spielen läuft der erste Wettkampftag. Dabei siegten die deutschen Volleyballer gegen den Weltranglisten-Zweiten Japan in fünf Sätzen und haben somit gute Chancen auf das Viertelfinale. Medaillenchancen haben die deutschen Sportschützen. Der Olympiasieger von Rio, der Regensburger Christian Reitz und der Weltranglistenerste Robin Walter stehen im morgigen Finale mit der Luftpistole. Im Mixed Luftgewehr gab es keine Medaille, das Duo Anna Janßen und Maximilian Ulbrich unterlag im Finale um Bronze Kasachstan. Bei den Schwimmern bietet sich die voraussichtlich größte Goldchance, denn Lukas Märtens geht als Schnellster in das Finale über die 400 m Freistil. Oliver Klemet hat sich ebenfalls qualifiziert. Auch die 4x100 m Freistilstaffel der Männer hat das Finale erreicht. Und bei den Frauen geht Isabel Gose als Achte der Vorläufe in das Finale über 400 m Freistil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 14:30 Uhr