Deutsche Volleyballer besiegen bei Olympischen Spielen Japan in fünf Sätzen

Paris: Seit dem Vormittag laufen bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt die Wettbewerbe. Die deutschen Volleyballmänner haben dabei ihr Auftaktspiel gegen Japan in 5 Sätzen gewonnen. Die dramatische Partie dauerte fast zweieinhalb Stunden. Für das DVV-Team ist es die erste Olympia-Teilnahme seit 2012. Zuvor hatten die Sportschützen Anna Janßen und Maximilian Ulbrich die Bronze-Medaille verpasst. Das Duo verlor im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr mit 5:17 gegen Kasachstan. Gold ging an das Team aus China. Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die erste Hürde problemlos genommen. Der Einer-Topfavorit steht nach einem souveränen Vorlaufsieg im Viertelfinale. Ausgeschieden ist dagegen die frühere Judo-Vizeweltmeisterin Katharina Menz. Die 33-Jährige aus Backnang unterlag in der Klasse bis 48 kg Catarina Costa aus Portugal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 12:00 Uhr