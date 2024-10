Deutsche Umwelthilfe fordert Parkgebühren à la Paris

Berlin: Umweltschützer erhöhen den Druck auf die Politik und fordern höhere Parkgebühren für SUVs. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Resch, sagte, das Beispiel der französischen Hauptstadt Paris habe den Druck in vielen Städten verstärkt. Denn die Menschen seien es leid, dass immer größere und gefährlichere Monstertrucks durch ihre Stadt führen und die Straßen verstopften. Bisher, so Resch weiter, habe die Umwelthilfe bereits über 300 Anträge auf höhere Parkgebühren und Parkbeschränkungen für besonders große und breite Autos in Städten eingereicht. In Paris müssen Halter von solchen Fahrzeugen jetzt 18 Euro pro Stunde fürs Parken bezahlen, für sechs Stunden sind sogar 225 Euro fällig. Außerhalb des Zentrums ist es etwas günstiger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 07:00 Uhr