Deutsche trinken wieder mehr zuckerhaltige Limonaden

Wiesbaden: Die Menschen in Deutschland trinken wieder mehr zuckerhaltige Getränke. Im vergangenen Jahr ist die hierzulande produzierte Menge an Colas, Limonaden und Ähnlichem gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach trinkt jeder Deutsche im Schnitt 93 Liter an süßen Drinks im Jahr. Zum Vergleich: Bei Wasser waren es knapp 150 Liter pro Bürger. Während der Corona-Zeit war die Produktion von Soft-Drinks leicht zurückgegangen. Im Kampf gegen gesüßte Getränke und die gesundheitlichen Folgen haben sich mehrere Verbraucherminister der Länder zuletzt für eine Zuckersteuer ausgesprochen. Sie forderten die Bundesregierung auf, die Einführung zu prüfen. Innerhalb der Bundesregierung ist das Thema umstritten. Ernährungsminister Özdemir von den Grünen befürwortet eine Zuckersteuer. Er scheitert aber bisher am "Nein" der FDP.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 13:00 Uhr