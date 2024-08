Deutsche Triathlon-Staffel holt Gold in Paris

Paris: Die deutschen Triathleten haben ihre Medaillenflaute bei den Olympischen Spielen beendet und Gold gewonnen. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann siegten in der Mixed-Staffel und holten die erste deutsche Triathlon-Medaille seit 16 Jahren. In einem packenden Dreikampf setzte sich Schlussläuferin Lindemann auf der Zielgeraden vor den USA und Großbritannien durch. Die Mixed-Staffel konnte trotz des verschmutzten Wassers in der Seine planmäßig stattfinden. Knapp zehn Stunden vor dem Start hatten die Organisatoren grünes Licht gegeben. Das Training am Samstag und Sonntag war wegen überschrittener Grenzwerte noch abgesagt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 12:00 Uhr