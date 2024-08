Deutsche surfen laut Studie in der Freizeit am liebsten im Internet

Berlin: Die Deutschen surfen in ihrer Freizeit am liebsten im Internet. Das gaben 97 von 100 Befragten bei einer Umfrage für den "Freizeit-Monitor 2024"an. Fernsehen landete auf Platz zwei und Musik hören auf Platz drei. Jeweils deutlich über 70 Prozent der für die Studie befragten Menschen erklärten, sich am liebsten mit dem PC, Laptop oder Tablet zu beschäftigen oder mit dem Smartphone zu spielen. Zwischenmenschliche Kontakte geraten dabei laut dem aktuellen "Freizeit-Monitor" zunehmend in den Hintergrund. Für die seit 1986 regelmäßig vorgenommene Studie wurden im Juli und August mehr als 3.000 Bürgerinnen und Bürger zu mehr als hundert verschiedenen Freizeitaktivitäten und ihren Wünschen befragt.

