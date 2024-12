Deutsche Städte wollen Silvester-Feuerwerk stärker selbst regeln

München: Mehrere Städte in Deutschland wünschen sich mehr Befugnisse, um das Böllern zum Jahreswechsel in geordnete Bahnen zu lenken. Neben der bayerischen Landeshauptstadt fordern unter anderem auch Nürnberg, Stuttgart, Hannover, Kassel und Karlsruhe mehr Regeln. Die Kommunen sollten nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und in welchem Rahmen sie privates Feuerwerk zulassen, teilte die Bremer Gesundheitsbehörde mit. In München ist an Silvester zeitweise kein Feuerwerk am Marienplatz, in der Fußgängerzone in der Altstadt und am Viktualienmarkt erlaubt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 09:00 Uhr