Deutsche Sportschützen verpassen Mediallenchance bei den Olympischen Spielen

Paris: Deutschland hat bei den Olympischen Spielen die Chance auf eine weitere Medaille verpasst. Im Finale der Luftpistole über 10 Meter wurde Sportschütze Christian Reitz aus Regensburg Fünfter und Robin Walter aus Reichenbach Sechster. Gold ging an den Chinesen Xie Yu. Silber ging an Federico Maldini aus Italien, Bronze an seinen Landsmann Paolo Monna. Am Abend hatte es für Deutschland die erste Goldmedaille gegeben. Der Schwimmer Lukas Märtens aus Magdeburg setzte sich über 400 Meter Freistil durch - vor Australien und Südkorea. Seit 36 Jahren ist bei den Männern kein Deutscher mehr Olympiasieger im Beckenschwimmen geworden. Aus deutscher Sicht gibt es weitere Medaillen-Hoffnungen: Kanutin Ricarda Funk will drei Jahre nach ihrem Gold in Tokio wieder in den Wildwasserkanal. Am Abend können sich die Fußballerinnen gegen die USA vorzeitig das Weiterkommen sichern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 10:30 Uhr