Deutsche Sportler starten in Paris in die Wettbewerbe

Paris: Bei den Olympischen Spielen bestreiten die ersten deutschen Sportlerinnen und Sportler ihre Wettkämpfe. Die Sportschützen Anna Janßen aus Freising und Maximilian Ulbrich Wilzhofen haben soeben eine Bronze-Medaille verpasst. Das Duo verlor im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr das Duell gegen Kasachstan. Seit 9 Uhr spielt das Volleyball-Team gegen Japan. Für die DVV-Männer sind es die ersten Olympischen Spiele seit 2012. Schwimmer Lukas Märtens geht als Weltjahresbester auf die 400 Meter Freistil in der Seine. Am Abend hatte Frankreichs Staatspräsident Macron die Sommerspiele feierlich eröffnet. Auf der Plattform X dankte er anschließend den Machern und Künstlern für eine großartige und magische Eröffnungsshow. Noch in 100 Jahren, so Macron, werde man darüber reden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 11:00 Uhr