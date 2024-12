Deutsche Rüstungsexporte erreichen neuen Höchstwert

Berlin: Deutschland hat in diesem Jahr so viele Rüstungsgüter ins Ausland geliefert wie noch nie. Wie das Wirtschaftsministerium bekannt gab, hatte die Bundesregierung bis gestern Exporte in Höhe von insgesamt 13,2 Milliarden Euro genehmigt - eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Hauptempfängerland war die Ukraine. Dies sei auch im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands, betonte Staatssekretär Kluttig. Nach der Ukraine folgen - mit weitem Abstand - Singapur, Algerien und die USA. Das Wirtschaftsministerium betonte, 86 Prozent der Genehmigungen seien für enge Partnerländer bestimmt.

