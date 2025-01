Deutsche Polizeigewerkschaft lobt Grenzkontrollen

München: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält die Weiterführung der Grenzkontrollen für sinnvoll. Gewerkschaftschef Teggatz nannte die Kontrollen im BR einen sehr großen Erfolg. Zur Begründung verwies er auf zahlreiche festgenommene Schleuser. Auch gebe es weniger unerlaubte Einreisen. Solange der Schengen-Verbund nicht funktioniere, bleibe Deutschland nichts anderes übrig, als an den Binnengrenzen zu kontrollieren, so Teggatz. Aus seiner Sicht kann die Bundespolizei die zusätzliche Arbeit stemmen, braucht aber langfristig 10.000 zusätzliche Stellen. - Bundesinnenministerin Faeser hatte Anfang der Woche angekündigt, die Kontrollen an den deutschen Grenzen über den März hinaus zu verlängern.

