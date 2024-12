Deutsche Politiker hoffen auf Neuanfang in Syrien

Berlin: In Deutschland hoffen Politiker auf einen Neuanfang in Syrien. Der CDU-Außenexperte Hardt sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das habe man sich seit Jahren gewünscht. Die EU und Deutschland müssten den Umbruch nun aktiv begleiten. Nötig sei etwa ein Signal der Unterstützung an die neuen Machthaber, sofern sie einen demokratischen Rechtsstaat aufbauen wollen. Dass die islamistischen Rebellen in Syrien als Befreier bejubelt werden, sei ein hoffnungsvolles Zeichen, sagte Hardt. Der CDU-Politiker warnte zugleich vor einer verfrühten Debatte über einen Aufnahme-Stopp für syrische Flüchtlinge in Deutschland, ähnlich wie Vertreter von SPD und Grünen. Die CSU-Politikerin Lindholz hatte Kanzler Scholz aufgefordert, ein deutliches Zeichen zu setzen, dass Deutschland keine weiteren Syrer aufnehmen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 09:00 Uhr