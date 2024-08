Deutsche Politiker fordern Konsequenzen für Ungarn

Berlin: Deutsche Politiker kritisieren die Entscheidung von Ungarns Regierungschef Orban, die Einreise-Bedingungen für russische und belarussische Staatsbürger zu lockern. Der Fraktionsvorsitzende der Konservativen im EU-Parlament, Weber, sagte der "Bild am Sonntag", wer Russen ohne Prüfung in die EU lasse, gefährde die Sicherheit Europas. Die Spione und Mörder Putins hätten schon viel Schaden in der EU und Deutschland angerichtet. Der CSU-Politiker forderte, die Angelegenheit auf die Agenda des nächsten Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs zu setzen. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Bundesinnenministerin Faeser. Die EU müsse sich vor russischer Spionage schützen und dürfe keine potenziellen Einfallstore schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 14:30 Uhr