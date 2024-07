Deutsche Politiker äußern sich erleichtert über Wahlausgang in Frankreich

Paris: Bei der Parlamentswahl in Frankreich hat das neue Linksbündnis die meisten Sitze gewonnen, eine absolute Mehrheit aber verfehlt. Dahinter folgen das Mitte-Bündnis von Präsident Macron und der rechtspopulistische Rassemblement National. Damit ist derzeit unklar, wer die nächste Regierung anführt. Der bisherige Premierminister Attal kündigte seinen Rücktritt an. Das Präsidialamt erklärte, Macron werde zunächst die Wahlergebnisse auswerten, bevor er Entscheidungen trifft. Mehrere deutsche Politiker äußerten sich erleichtert über den Wahlausgang. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte dem "Tagesspiegel", der Durchmarsch der Rechts-Nationalisten und Rechts-Extremisten sei gestoppt worden. Allerdings seien die Populisten von rechts und links so stark wie nie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 08:00 Uhr