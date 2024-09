Deutsche Nachbarländer rüsten sich vor Hochwasser

Prag: Angesichts des erwarteten Starkregens in Teilen Europas an diesem Wochenende wappnen sich die östlichen Nachbarländer Deutschlands gegen drohende Überschwemmungen. Tschechiens Regierungschef Fiala sagte, man bereite sich auf die schlimmsten Szenarien vor. In Österreich wurden entlang der Donau mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut und Sandsäcke befüllt. In den Bergen sorgte heftiger Schneefall bereits für Chaos. Lokal mussten Straßensperren eingerichtet werden. Auch in Deutschland rechnen Meteorologen mit ergiebigem Dauerregen. Betroffen sind hier vor allem der Osten und Südosten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2024 01:00 Uhr