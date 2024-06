Deutsche Mannschaft bestreitet zweites Spiel bei der Fußball-EM

Stuttgart: Bei der Fußball-Europameisterschaft bestreitet Gastgeber Deutschland derzeit das zweite Gruppenspiel. Gegner in Stuttgart ist Ungarn. Bundestrainer Nagelsmann setzt auf exakt die Startelf, die auch beim 5:1 gegen Schottland angefangen hatte. Nach dem Auftakterfolg will der Bundestrainer einen Sieg nachlegen und sich damit vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Mindestens das Weiterkommen als einer der vier besten Gruppendritten wäre dann sicher. Besucher im Stadion sind unter anderem Bundeskanzler Scholz und der ungarische Regierungschef Orban. Er war zuvor im Stuttgarter Schloss von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann empfangen worden. Im ersten EM-Spiel des Tages hatten sich am Nachmittag Kroatien und Albanien 2:2 getrennt. Um 21 Uhr treffen noch Schottland und die Schweiz aufeinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 18:00 Uhr