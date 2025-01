Deutsche klagen nicht mehr so oft

Wiesbaden: Die Deutschen ziehen immer seltener vor Gericht. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach ist die Zahl der Zivilverfahren an den Gerichten zwischen 2007 und 2023 fast stetig gesunken: an den Landgerichten um fast ein Fünftel und an den Amtsgerichten um fast zwei Fünftel. Besonders in der Corona-Pandemie brach die Zahl der Klagen ein. So gab es an den Amtsgerichten in Bayern 2019 noch fast 126.000 Zivilverfahren, drei Jahren später waren es nur noch knapp über 100.000.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 13:00 Uhr