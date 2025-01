Deutsche Grenzschützer könnten am Grenzübergang Rafah eingesetzt werden

Berlin: Am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten könnten demnächst auch deutsche Grenzschutzexperten für Sicherheit sorgen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, soll ein Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2005 so angepasst werden, dass auch ein Einsatz bewaffneter Kräfte möglich wird. Damals war nur die Entsendung unbewaffneter Grenzschützer vorgesehen, aktuell gilt das aber als zu gefährlich. - Die UN meldet unterdessen, dass im Zuge der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bislang fast 380.000 Palästinenser in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt sind. Laut dem UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten machen Männer die Hälfte der Vertriebenen aus, Frauen und Kinder jeweils ein Viertel.

