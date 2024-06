Deutsche Fußball-Nationalmannschaft legt Traumstart hin

München: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen Traumstart in die Heim-EM hingelegt. Mit 5:1 besiegte das Team von Bundestrainer Nagelsmann Schottland. Es war der höchste deutsche Sieg in einem EM-Spiel. Mit frühen Toren stellte das offensive Duo Wirtz und Musiala die Weichen schnell auf Sieg. Havertz, Füllkrug und Can erzielten die weiteren deutschen Treffer. Heute Nachmittag treffen in Köln die anderen deutschen Gruppengegner - Ungarn und die Schweiz - aufeinander. Außerdem steigen heute gleich drei absolute Top-Teams ins Turnier ein. Spanien trifft in Berlin auf Kroatien und Titelverteidiger Italien spielt in Dortmund gegen Albanien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 09:00 Uhr