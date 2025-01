Deutsche Firmenchefs blicken pessimistisch auf Wirtschaftslage

Davos: Deutsche Unternehmenschefs blicken deutlich pessimistischer auf die aktuelle Wirtschaftslage als die Firmenchefs in anderen Ländern. Das zeigt eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC, die auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt wurde. Eine Mehrheit der deutschen Manager erwartet demnach ein weiteres Rezessionsjahr, also eine schrumpfende Wirtschaftsleistung im Inland. Nur noch 16 Prozent glauben, dass ihr eigenes Unternehmen in diesem Jahr wachsen kann – ein starker Einbruch zum Vorjahr. Und mehr als 40 Prozent der Unternehmenschefs planen sogar einen Stellenabbau.

