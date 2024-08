Deutsche Dressurreiterinnen gewinnen Gold und Silber

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat das deutsche Team die Medaillen Nummer elf und zwölf gefeiert. Sie gingen an die Dressurreiterinnen Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth. Bredow-Werndl wiederholte ihren Olympiasieg von Tokio, Werth belegte Platz zwei. Die deutschen Handballer gewannen ihr letztes Vorrundenspiel gegen Slowenien mit 36 zu 29 und sind damit Gruppensieger. Im Viertelfinale treffen sie am Mittwoch auf Frankreich oder Ungarn. - Tennis-Star Novak Djokovic holte im fünften Anlauf sein erstes Olympia-Gold. Der 37-jährige Serbe setzte sich in zwei Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz durch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 17:30 Uhr