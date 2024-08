Deutsche Dressurreiterinnen gewinnen Gold und Silber

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die deutsche Dressurreiterinnen zwei weitere Medaillen geholt: Gold ging an Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera, Silber an Isabell Werth mit ihrer Wendy. Schon den Mannschaftswettbewerb hatte das deutsche Team gewonnen. Bronze im Einzel ging an Charlotte Fry aus Großbritannien auf Glamourdale. Am Vormittag hatten die deutschen Leichtathletinnen Gesa Krause und Lea Meyer das Finale im 3000-Meter-Hindernislauf erreicht. Im Beachvolleyball steht das deutsche Duo Ehlers/Wickler im Viertelfinale. Auch Bogenschütze Florian Unruh ist im Viertelfinale des Einzelwettbewerbs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 14:00 Uhr