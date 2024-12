Deutsche Delegation spricht mit Rebellen-Führer in Syrien

Damaskus: Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien nähern sich westliche Staaten der neuen Führung an. Eine Delegation aus Berlin traf in Damaskus Vertreter der islamistischen HTS-Miliz. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte, man habe vor allem über den Schutz von Minderheiten und Frauenrechten gesprochen. An der französischen Botschaft in Damaskus wurde die Trikolore gehisst. Der UN-Syriengesandte, Pedersen, stellte ein Ende der Sanktionen in Aussicht, sollte sich die Lage in dem Land stabilisieren.

