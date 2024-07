Deutsche Basketballer siegen bei Olympischen Spielen gegen Japan

Lille: Bei den Olympischen Sommerspielen haben die deutschen Basketballer rund um Kapitän Schröder einen Sieg eingefahren. Im Gruppenspiel gegen Japan gewann die Mannschaft von Bundestrainer Herbert mit 97:77. Auch die deutschen Volleyball-Herren waren gegen die Japaner erfolgreich. Hier gewann das DVV-Team mit 3:2. Der deutsche Fechter Matyas Szabo hat sich in einem packenden Duell mit 15:13 gegen Lokalmatador Sebastien Patrice durchgesetzt. Der 32-Jährige steht nun in der Runde der letzten Acht. Im Schwimmwettbewerb hat sich Lukas Märtens mit der besten Zeit in den Vorläufen über 400 Meter Freistil für das Finale am Abend qualifiziert. Auch Isabel Gose und die deutsche Freistil-Staffel der Männer über 4 x 100 Meter kämpft um eine Medaille.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 17:00 Uhr