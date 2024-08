Deutsche Basketballer fahren ohne Olympia-Medaille nach Hause

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die Basketball-Herren die Bronze-Medaille verpasst. Im Spiel gegen Serbien hieß es am Ende 83:93. Zuvor hatten es die Tischtennis-Frauen mit einem 0:3 gegen Südkorea ebenfalls nicht auf Platz drei geschafft. Der Deutsche Olympische Sportbund hat inzwischen eine gemischte Bilanz der sportlichen Leistungen des deutschen Teams gezogen. Man habe in fast allen Sportarten erstklassige Leistungen gesehen, sagte DOSB-Leistungssportvorstand Tabor am Vormittag in Paris. Dennoch seien mit zahlreichen 4. und 5. Plätzen zahlreiche Medaillen liegengelassen worden. DOSB-Präsident Weikert lobte das Abschneiden der insgesamt neun deutschen Mannschaften: Die Breite der Sportarten sei größer geworden - jede Mannschaft habe es mindestens ins Viertelfinale geschafft - das sei eine famose Bilanz, so Weikert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 13:00 Uhr