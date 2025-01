Deutsche Bahnrad-Nationalmannschaft in Unfall auf Mallorca verwickelt

Palma: Bei einem schweren Unfall auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind sechs Mitglieder der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft verletzt worden, einige von ihnen schwer. Lebensgefahr besteht laut dem deutschen Radsport-Verband aber nicht. Ein Autofahrer hatte am Vormittag in der Nähe des Flughafens von Palma de Mallorca die Radfahrer-Gruppe erfasst. In Berichten heißt es, dass der 89-jährige möglicherweise den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat.

