Deutsche Bahn will mittelfristig mehr Geld von Kunden

Berlin: Die Deutsche Bahn will auch im Nah- und Regionalverkehr mittelfristig die Preise erhöhen. Wie die Netztochter DB Infrago am Abend mitteilte, soll die Benutzung der Bahntrassen ab übernächstem Jahr um fast ein Fünftel teuer werden. Sie begründet dies mit dem ausgehandelten Haushalt der Ampel-Koalition. Demnach wird die DB Infrago statt durch Milliarden-Zuschüsse künftig anders finanziert, was höhere Trassenpreise nach sich zieht. Schon länger war bekannt, dass die Preise für Fernzüge vermutlich schon nächstes Jahr deutlich steigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 01:00 Uhr