Deutsche Bahn will Frauenanteil in Führungspositionen weiter erhöhen

Berlin: Die Deutsche Bahn will bis 2035 den Frauenanteil in Führungspositionen auf 40 Prozent steigern. Das bisherige Ziel von 30 Prozent Frauen in leitenden Positionen bis Ende diesen Jahres habe die Bahn bereits erreicht, teilte der Konzern heute mit. Die Initiative "Frauen-Karriere-Index" lobte die Bemühungen des Staatskonzerns bei der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit. Es mache sich bemerkbar, dass dieses Anliegen im Bahn-Vorstand "stark verankert" sei, sagte die Sprecherin der Initiative, Lutz. Kritiker bemängeln jedoch, dass der DB-Aufsichtsrat trotz schlechter Pünktlichkeitswerte Millionen-Boni an den Vorstand genehmigte, unter anderem wegen der Übererfüllung der Frauenquote.

