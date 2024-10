Deutsche Bahn baut an jedem fünften Hauptbahnhof

Berlin: An jedem fünften Hauptbahnhof in Deutschland wird derzeit gebaut. Die Modernisierungen reichten vom Austausch eines Aufzugs bis hin zu umfassenden Baumaßnahmen, teilte eine Sprecherin mit. In München soll der neue Hauptbahnhof bis Mitte des nächsten Jahrzehnts fertig sein. Bis dahin gibt die Bahn zusätzlich weitere 20 Millionen Euro für einen Übergangsbahnhof aus, der gerade ebenfalls entsteht. Auch an den großen Umstiegsbahnhöfen Frankfurt und Hamburg wird gearbeitet. In der Hansestadt sind mit dem Ausbau des Eisenbahnknotens gleich mehrere Großprojekte verbunden. Unter anderem wird der Bahnhof Altona verlegt. Die Bahn begründet die oft sehr langen Bauzeiten damit, dass der Bahnbetrieb weiterläuft. Das stelle die Bahn vor viele Herausforderungen in der Logistik, bei Fahrgastinformationen und der Bausicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 10:00 Uhr