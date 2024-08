Deutsche Athleten verlassen in Sonderzug Olympia-Stadt Paris

Paris: Nach dem Ende der Olympischen Spiele haben viele deutsche Athleten am Vormittag gemeinsam die Heimreise angetreten. Die Sportlerinnen und Sportler stiegen am Pariser Bahnhof Gare du Nord in einen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen geschmückten Sonderzug. Dieser wird am Nachmittag zu einem Empfang in Köln erwartet. Die gestrige Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele im ZDF erzielte noch einmal hohe Einschaltquoten. Allein in Deutschland verfolgten knapp 7,8 Millionen Menschen die Übertragung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 12:00 Uhr