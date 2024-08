Deutsche Athleten gewinnen in Paris drei weitere Goldmedaillen

Paris: Das deutsche Team hat heute bei den Olympischen Spielen drei weitere Goldmedaillen gewonnen: Die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye aus Mannheim schaffte am Abend mit exakt 20 Metern die größte Weite. Völlig überraschend sorgte sie damit für das erste Gold des deutschen Leichtathletik-Teams bei diesen Spielen. Auch die Sportgymnastin Darja Varfolomeev aus Baden-Württemberg sicherte sich Gold. Sie setzte sich am Nachmittag im Mehrkampffinale durch. Gold gab es auch für die beiden Kanuten Max Lemke und Jacob Schopf im Kajak-Zweier über 500 Meter. Freiwasserschwimmer Oliver Klemet sicherte sich über 10 Kilometer die Silbermedaille. Am frühen Abend gewannen die Leichtathletik-Frauen über 4 Mal 100 Meter überraschend Bronze - hinter den USA und Großbritannien. Auch die deutschen Fußball-Frauen freuten sich über die Bronze-Medaille: Gegen Spanien siegte die DFB-Elf 1:0. Die beiden Kanutinnen Paulina Paszek und Jule Hake holten ebenfalls Bronze. Und die deutschen Handballer stehen nach einem 25:24-Halbfinal-Sieg gegen Spanien im Endspiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 22:00 Uhr