Deutliche Rückgänge bei Heizungsverkäufen

Berlin: Die deutsche Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Geräte verkauft als im Jahr davor. Das geht, so die "Welt am Sonntag", aus der Jahresbilanz des Bundesverbandes der Heizungsindustrie hervor. So wurden 2024 nur noch rund 713.000 Heizungen verkauft, nach über 1,3 Millionen im Vorjahr. Bei modernen Gas-Brennwertkesseln gab es ein Minus von 48 Prozent, bei Wärmepumpen ein Minus von 46 Prozent. Bei Ölheizungen war der Einbruch weniger stark. Insgesamt war der Absatz von öl- und gasbasierten Heizungen im vergangenen Jahr mit knapp 500.000 Geräten mehr als doppelt so groß wie der Absatz der Wärmepumpen und Biomasse-Öfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2025 04:00 Uhr