Designer Rolf Benz ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Nagold: Der weltbekannte Designer Rolf Benz ist tot. Wie sein Unternehmen mitteilte, ist Benz im Alter von 91 Jahren in seiner baden-württembergischen Heimatstadt Nagold gestorben. Bekannt wurde der Designer durch seine Luxus-Möbel. Eines seiner Sofas ist im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt. Für die moderne und zeitlose Gestaltung seiner Möbel erhielt Benz zahlreiche Designpreise. Eines der berühmtesten Exemplare aus dem Hause Benz ist das Sofa aus der ZDF-Sendung „Wetten-Dass…?"

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.01.2025 13:00 Uhr