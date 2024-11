Der Schriftsteller und Büchner-Preisträger Jürgen Becker ist tot

Köln: Der Schriftsteller Jürgen Becker ist tot. Wie sein Sohn bestätigt, starb Becker am vergangenen Donnerstag im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln-Brück. Er zählt zu den herausragenden Autoren deutschsprachiger Literatur der Nachkriegszeit. Unter anderem wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis und dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet. Becker war bis zuletzt literarisch aktiv. Sein Werk besteht aus Gedichten, journal-artigen Erzählungen und Hörspielen. Unter anderem leitete er zwanzig Jahre lang die Hörspielredaktion des Deutschlandfunks.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 14:00 Uhr