Der Osten von Bayern rüstet sich für nahendes Hochwasser

München: Die Hochwasserlage bleibt in vielen Regionen Bayerns angespannt. Immer wieder brechen Dämme, heute etwa an der Amper im nördlichen Oberbayern und in Kempten am Kollerbach. Derweil sind die Pegelstände im besonders betroffenen oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen leicht gefallen. Das Wasser drängt jetzt weiter gen Osten. In Regensburg gilt seit heute der Katastrophenfall, dort spitzt sich die Lage zu. Der Scheitelpunkt der Donau wird dort morgen Vormittag erwartet. Mindestens zwei Menschen sind in Bayern dem Hochwasser bereits zum Opfer gefallen, aktuell wird im schwäbischen Offingen noch ein Feuerwehrmann vermisst. Auch Baden-Württemberg meldet zwei Tote. Wegen der Hochwasserlage fällt auch morgen an mehreren Schulen der Präsenzunterricht aus. Alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 18:00 Uhr