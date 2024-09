Der Bundestag beendet seine Haushaltswoche

Berlin: Der Bundestag setzt am Vormittag seine Beratungen zum Haushalt für das kommende Jahr fort. Zunächst sollen Justizminister Buschmann von der FDP und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen über ihre jeweiligen Etats sprechen. Am Mittag wird dann Finanzminister und FDP-Chef Lindner erneut zu seinem Gesamt-Entwurf Stellung beziehen. Dieser wird am Ende der Sitzung an den Haushaltsausschuss verwiesen. Endgültig soll der Bundestag dann Ende November darüber abstimmen. Bis dahin dürfte es noch einige Änderungen geben. Der Entwurf für den Haushalt 2025 hat ein Volumen von etwa 489 Milliarden Euro; zwölf davon sind noch nicht gegenfinanziert. Dies ist einer der Punkte, der bei der Opposition auf Kritik stößt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 09:00 Uhr