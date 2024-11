Depot muss mindestens 27 Filialen schließen

Niedernberg: Die Deko-Handelskette Depot muss mindestens 27 Filialen in Deutschland bis Jahresende schließen. In Bayern sind die Geschäfte in Schongau, Stein bei Nürnberg, Donauwörth und in der Stadtgalerie Schweinfurt betroffen. Insgesamt 50 Beschäftigte verlieren ihren Job. Laut Depot-Geschäftsführer Gries kann es sein, dass noch weitere Geschäfte schließen werden. Die Verhandlungen mit einigen Vermietern laufen noch. Derzeit betreibt Depot etwa 300 Filialen. Die Kette mit Sitz im unterfränkischen Niedernberg hat seit der Pandemie mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Juli beantragte Depot Insolvenz in Eigenverwaltung.

