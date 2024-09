Denkmalpflegepreis wurde in München verliehen

München: In der Landeshauptstadt ist wieder der Bayerische Denkmalpflegepreis vergeben worden: Gold ging dieses Mal an die Sanierungsmacher für die ehemalige Abteikirche St. Michael in Bamberg, Silber wurde für die Instandsetzung der Grundschule an der Haimhauser-Straße in München verliehen. Den dritten Platz belegten die Sanierer der katholischen Kirche St. Anton in Schweinfurt. Der Preis wurde zum neunten Mal vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Bayerischen Ingenieurkammer Bau vergeben. 48 Bauwerke wurden bewertet.

