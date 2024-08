Demos gegen Rechtsextremismus in Sachsen und Thüringen

Leipzig: Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben dort in mehreren Städten Tausende Menschen für Demokratie und Vielfalt demonstriert. Rednerinnen und Redner riefen dazu auf, am 1. September wählen zu gehen und für eine demokratische Partei zu stimmen. In Leipzig und Dresden sprachen die Organisatoren von rund 11.000 Teilnehmern. In Erfurt versammelten sich rund 7.000 Menschen vor dem Thüringer Landtag. In Thüringen führt die AfD laut Umfragen, in Sachsen liegt die Partei nahezu gleichauf mit der CDU. Der Verfassungsschutz in beiden Bundesländern stuft die AfD als jeweils gesichert rechtsextrem ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 19:00 Uhr