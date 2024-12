Demonstration nach Präsidentenwahl in Georgien

Tiflis: In Georgien ist der ehemalige Fußballer Michail Kawelaschwili zum Präsidenten des Landes gewählt worden - trotz massiver Proteste. Die Opposition erkennt seine Wahl nicht an, Kawelaschwili fährt einen ultrarechten und russland-freundlichen Kurs. Tausende versammelten sich auch heute vor dem Parlament in Tiflis. Sie forderten lautstark Neuwahlen und den Rücktritt der Regierung. Die Sicherheitskräfte haben bereits eine Reihe führender Oppositionspolitiker festgenommen und ihr Vorgehen gegen die Demonstranten verschärft.

