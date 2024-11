Demonstanten protestieren beim Weltklimagipfel für mehr Gerechtigkeit

Baku: Hunderte Demonstranten haben auf dem Weltklimagipfel in Aserbaidschan für mehr Gerechtigkeit in der Klimakrise und die Interessen der Palästinenser protestiert. Mit Bannern und Sprechchören zogen sie durch das Konferenzgebäude in Baku. Mehrere Teilnehmer trugen Palästinensertücher und sangen: "Wir sind alle Palästinenser". Verschiedene Klimaschutzgruppen aus aller Welt schlossen sich an - auch Aktivisten von "Fridays for Future" Deutschland waren bei der Aktion dabei. Proteste sind in der Innenstadt von Baku nicht erlaubt, sondern nur auf dem Gelände der Klimakonferenz. Entsprechend waren alle Teilnehmer beim Klimagipfel akkreditiert.

