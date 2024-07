Demokraten wollen Harris vorzeitig nominieren

Washington: US-Vizepräsidentin Harris kann damit rechnen, vorzeitig als Kandidatin der Demokraten für das Weiße Haus nominiert zu werden. Die Dlegierten sollen Anfang August online darüber abstimmen und nicht erst beim Parteitag ind er zweiten Augusthälfte. Harris ist schon voll in den Wahlkampf eingestiegen. In ihrem ersten Wahlkampfspot wirft sie ihrem Gegner Trump vor, er wolle in einem Land des Chaos, der Furcht und des Hasses leben. Neue Umfragen sehen sie knapp hinter Trump. Harris erklärte sich zu einer Fernsehdebatte mit Trump bereit.

