Demokraten wählen Harris mit 99 Prozent zur Kandidatin

Washington: Kamala Harris ist jetzt auch offiziell die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. 99 Prozent der Delegierten hätten in der parteiinternen Online-Abstimmung für Harris votiert, teilte die Partei am frühen Morgen unserer Zeit mit. Dieses Ergebnis werde man beim Parteitag in Chicago in rund zwei Wochen feiern. - Offen ist noch, mit welchem Vizekandidaten Harris im November ins Rennen gehen wird. Medienberichten zufolge kommen noch zwei Namen infrage, nämlich der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Eine Entscheidung darüber soll noch heute bekannt gegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 08:00 Uhr