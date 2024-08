Demokraten bestätigen Harris als Präsidentschaftskandidatin

Chicago: Die US-Demokraten haben Vizepräsidentin Harris bei ihrem Parteitag in Chicago symbolisch als Präsidentschaftskandidatin bestätigt. Die Delegationen aus allen Bundesstaaten und US-Außengebieten gaben in einem rein zeremoniellen Votum noch einmal ihre Stimmen für die 59-Jährige ab - begleitet von Musik, Lichteffekten und kurzen Reden. Harris bedankte sich zugeschaltet per Video von einem Wahlkampfauftritt in Milwaukee. Sie war bereits Anfang des Monats bei einer Online-Abstimmung von den Delegierten als Präsidentschaftskandidatin nominiert worden. Harris soll in der Nacht zum Freitag eine große Rede beim Parteitag als Finale der viertägigen Versammlung halten.

